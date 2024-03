Sampdoria, margini d'errore sempre più sottili, con la Feralpi Salò vietato sbagliare. Pirlo: "Ne siamo consapevoli"

Diventa difficile non definire Feralpisalò - Sampdoria, in programma oggi alle ore 16.15 al Garilli di Piacenza (arbitro Cosso di Reggio Calabria), uno scontro salvezza.

Gli uomini di Andrea Pirlo, attualmente con soli due punti di vantaggio sulla zona play-out, si trovano in una situazione delicata e non possono permettersi ulteriori battute a vuoto: "Affronteremo una squadra in salute, come lo era all'andata - il pensiero della vigilia del mister blucerchiato, che ha messo in guardia i suoi ricordando l'inaspettato ko casalingo - Sappiamo l'importanza di questa partita".

I blucerchiati dovranno affrontare la gara in terra emiliana senza Piccini, fermo per un affaticamento muscolare, mentre le condizioni di Depaoli, reduce dall'influenza, saranno valutate. Tuttavia, Kasami ed Esposito saranno nuovamente a disposizione. Un capitolo a parte riguarda la situazione di Verre: "Si è allenato bene, come ha sempre fatto quando è stato fuori rosa. Penso possa rientrare", ha spiegato Pirlo di fatto suggerendo il suo impiego da titolare unito alla conferma della possibilità di un turno di riposo per Alvarez.

In difesa l'assenza di Piccini apre a possibili nuovi scenari: quella odierna potrebbe infatti essere la giornata dell'esordio dal primo minuto di Giovanni Leoni, classe 2006, in una ipotetica linea a 3 con Ghilardi e Gonzalez. In alternativa la retroguardia sarà a 4, con i due centrali classe 2003 e Stojanovic e Barreca (favorito su Giordano) sugli esterni.

Tra i temi affrontati ieri da Pirlo, anche il rapporto tra la squadra e l'azionista di maggioranza Matteo Manfredi: "Io e lui siamo in contatto quotidianamente - ha sottolineato l'allenatore - è sempre venuto in tutte le partite, a parte quelle un po' più lontane. Non è una novità la sua presenza, ci dà sempre il suo supporto".

Oltre 2.500 tifosi sampdoriani saranno sugli spalti dell'impianto piacentino per spingere i loro beniamini alla conquista di punti preziosi: l'ennesimo atto d'amore di una tifoseria sempre vicina alla squadra nonostante le tante difficoltà, sia sul campo che fuori.

PROBABILI FORMAZIONI

FERALPISALÒ (3-4-1-2): Pizzignacco; Balestrero, Pilati, Bergonzi; Felici, Kourfalidis, Fiordilino, Tonetto; Di Molfetta; Manzari, La Mantia. Allenatore: M. Zaffaroni.