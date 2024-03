Andora, a Palazzo Tagliaferro un Punto Informazioni di Assoutenti e associazioni federate

Nell'ambito della collaborazione tra il Comune di Andora e Assoutenti Liguria ODV e le sue associazioni e comitati federati Onda Ligure Consumo&Ambiente e Comitato Acqua Cara Bolletta, martedì 12 marzo pv, alle ore 17.00 verrà aperto, al piano terreno di Palazzo Tagliaferro, un Punto Informazioni, messo a disposizione dall’Amministrazione dove, per una miglior tutela dei diritti dei cittadini in quanto consumatori e utenti, le Associazioni possano fornire notizie utili su procedure e strumenti normativi per la richiesta a Rivieracqua dei ristori per i danni subiti a seguito dei disservizi del servizio idrico verificatisi ad Andora e per ogni altro problema consumerista.