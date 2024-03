Giustenice senza gas: guasto dopo il maltempo

Dopo l'ondata di maltempo di ieri, con temporali anche di forte entità, nel territorio del Comune di Giustenice si è interrotta la fornitura di gas.

A causare il disagio, sia per l'uso domestico in cucina sia per i riscaldamenti, è con tutta probabilità una infiltrazione di acqua dovuta ad un cedimento del terreno. Sia un tubo dell'acqua sia una conduttura del gas sarebbero danneggiati.