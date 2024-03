Sul treno senza biglietto resiste a pubblico ufficiale: denunciato dalla Polizia locale di Ceriale

È stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale il cittadino nigeriano che si è rifiutato di fornire le generalità al personale ferroviario, in quanto sprovvisto di titolo di viaggio, e che ha insultato e minacciato alcuni passeggeri.

In seguito a quanto accaduto sul treno Genova-Ventimiglia, il personale di bordo è stato costretto a chiedere aiuto alla Polizia locale in borghese che si trovava sul treno.

Nel frattempo, due pattuglie della Polizia locale di Ceriale si sono recate prontamente alla stazione ferroviaria dove il treno si era fermato. A fatica, gli agenti delle forze dell’ordine sono riusciti a far scendere il trentenne straniero, evitando ritardi sulla linea.

L’autore dei fatti accaduti sul treno è poi stato condotto presso al comando di via Tagliasacchi per le procedure di rito e quindi denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.