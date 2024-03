Tre giovani pietresi protagonisti al primo concorso nazionale “Premio Corrado Rollero” di Casarza Ligure

"Davanti a una giuria di prestigiosi musicisti liguri, tra cui il primo violino e il primo fagotto del Teatro Carlo Felice di Genova che li hanno elogiati per la bravura, i nostri ragazzi, preparati dalla Maestra Carla Barison, hanno eseguito con maestria quattro composizioni ('Capriccio Catalano' di Albéniz, 'Largo' di Telemann, 'Invenzione a tre voci' di Bach e 'Danza Popolare Rumena' di Bartok), appositamente arrangiate per loro dalla Maestra, conquistando la giuria con il loro talento e la loro dedizione - continua De Vincenzi - Una giornata piena di emozioni e di meritati applausi per i nostri ragazzi che hanno avuto anche l’onore di esibirsi nel 'Concerto dei vincitori' nell'Auditorium Villa Sottanis, alla presenza del Sindaco e di altre Autorità cittadine. In omaggio a Corrado Rollero, hanno eseguito il 'Piccolo valzer in do minore', da lui composto originariamente per pianoforte e da loro trascritto per flauto, violino e clarinetto basso".