Medicina specialistica ambulatoriale, l'Asl pubblica gli incarichi disponibili

Per la branca di medicina dello sport l’unico medico specialista, già titolare a tempo indeterminato all'Asl2, si è dichiarato disponibile ad incrementare il proprio monte orario per 16 ore settimanali.

Invece per la branca di oculistica i medici specialisti, già titolari a tempo indeterminato all'Asl2, nelle medesima branca, non si sono dichiarati disponibili ad incrementare il proprio monte orario.

Quindi l'azienda sanitaria ha pubblicato gli incarichi disponibili. Sono quelli, a tempo indeterminato di: 1 incarico di 16 ore settimanali nella sede di Savona (via Collodi) per la medicina dello sport e 1 per la branca di oculistica con un incarico di 20 ore settimanali sedi di Ponente.

C'è poi 1 incarico di 6 ore settimanali per l'oculistica presso la sede territoriale Inail e, sempre per l'Inail, 1 incarico di 4 ore settimanali indivisibili per la branca di oculistica, 1 incarico di 4 ore settimanali per neurologia e 1 incarico di 20 ore settimanali indivisibili per la branca di ortopedia.