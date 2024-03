Altro importante servizio per il Leo Club Loano Doria, guidato dal presidente Carole Vernetti, che lunedì 26 febbraio ha donato una carrozzina pieghevole bariatrica alla Croce Rossa di Loano, presso il Polo del Soccorso in via Magenta 8, con il ricavato della serata Halloween organizzata al Pandemonio a Loano.

"Sempre al loro fianco e sempre orgogliosi di quanto i nostri preziosi giovani, da sempre fanno per la città di Loano", le parole del presidente del Lions Club Loano Doria, Marco Careddu.