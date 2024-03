Crociere con imbarco a cabina, condividendo la crociera, All-inclusive

Molte persone sognano di fare una crociera all inclusive ma temono di doversi sobbarcare un impegno gravoso. Questo perché quando si parla di crociere vengono in mente quelle imbarcazioni gigantesche con a bordo migliaia di persone. Invece, si escludono le classiche crociere in cabina su un catamarano, dove si possono trascorrere dei momenti di svago con poche persone e perlopiù rimanendo tranquillamente in Italia.

Per esempio, chi volesse fare una vacanza Sardegna questa risulterebbe essere la scelta ideale, paragonabile al noleggio barche fai da te. Solo che questa opzione include un trattamento all inclusive, pari a quello delle navi da crociera ma riservato a un gruppo più contenuto e in uno spazio più agevole e vivibile.

Ricorrendo ancora a un esempio, con un catamarano Olbia possiamo attraversare parte delle coste sarde senza la responsabilità di gestione dell’imbarcazione. Infatti, ciò che rimane da fare è semplicemente trascorrere il nostro tempo a bordo ad ammirare il paesaggio, nuotare e rilassarsi.

Trattamento all inclusive nelle crociere in cabina cosa significa?

Il concetto di trattamento all-inclusive in un catamarano noleggiato anche per una sola cabina, si riferisce a un approccio completo e inclusivo alla fornitura di servizi per la clientela a bordo. In pratica, quando leggiamo di un catamarano con opzione all-inclusive significa che, senza costi aggiuntivi o tasse nascoste.

Grazie a questa soluzione, gli ospiti godono di un'esperienza totalizzante, al netto di qualsiasi problema poiché sanno che tutto ciò di cui hanno bisogno è stato già stato preso in carico dal personale di bordo. Le cabine paventano spazi e prodotti di prima necessità, nonché dei bagni privati a disposizione di ciascuna stanza.

In considerazione del fatto che il trattamento all-inclusive comprende alloggio con bagno privato, pasti, bevande, attività e accesso ai vari servizi, va da sé che gli ospiti possano aspettarsi cabine o camere confortevoli e ben attrezzate, laddove sono liberi di godersi il loro soggiorno. Inoltre, il catamarano fornirà anche dei pasti deliziosi e una gamma di bevande, rispettando le esigenze alimentari di ciascun ospite. Tra questi vengono contemplati alimenti e bevande tipiche del territorio e rappresentanti l’enogastronomia locale.

Al cibo si aggiungono le attività ricreative come lo snorkeling, le immersioni, il kayak o il nuoto, in cui si prevedono i noleggi delle varie attrezzature o la messa a bordo del proprio ausilio (per esempio il sup gonfiabile). Ovviamente, sono escluse le aree interdette alla balneazione perché facenti parte delle riserve naturali.

A conti fatti, una vacanza così strutturata offre convenienza e serenità agli ospiti, poiché non sono tenuti a preoccuparsi di organizzare separatamente i pasti o le attività, dato che tutto è già incluso nel pacchetto. Una soluzione congeniale per chi ha bisogno di fare “vacanza” e di sfruttare al massimo il tempo trascorso a bordo, assicurandosi un'esperienza memorabile e priva di stress.

Quali sono gli itinerari marittimi più gettonati per la Sardegna?

Il percorso marittimo più gettonato grazie alle numerose offerte turistiche comprese nel tragitto è quello che parte. Nel mezzo si visitano i luoghi più iconici dell’isola tra cui Tavolara e Molara, Porto Cervo e la Costa Smeralda, Caprera e l’Arcipelago della Maddalena, nonché Lavezzi, Cavallo e Bonifacio.

Tutte queste zone rinomate comprese in una sola vacanza, predisponendo di una cabina personale e un servizio a bordo che include i pasti. E quando non si gode dei servizi a bordo ci si può trastullare in paesaggi incantati, tra i più apprezzati al mondo. Infatti, la sola Costa Smeralda, Porto Cervo e l’Arcipelago della Maddalena valgono il prezzo del viaggio.

Se poi si considera il fatto che le località vengono raggiunte e visitate da una visuale marittima anziché terrestre, si realizza quanto questa occasione sia veramente imperdibile. Si tratta di un’esperienza memorabile capace di aggiungere valore alla vacanza, poiché lascia il tutto il tempo disponibile nel concentrarsi sulle bellezze naturali che appaiono in susseguirsi al cospetto dei nostri occhi.