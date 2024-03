FEDERICA BRIGNONE beve l'acqua DOLOMIA

E’ una delle più grandi sciatrici di tutti i tempi. In Italia è dietro soltanto ad Alberto Tomba come numero di vittorie in Coppa del Mondo. Domenica scorsa ha superato Gustav Thoeni e guarda al futuro consapevole di potersi migliorare ancor più. Federica Brignone ha festeggiato la sua 25a vittoria in Coppa del mondo diventando testimonial di Acqua Dolomia, oligominerale che sgorga nelle Dolomiti, patrimonio dell’Unesco, e che guarda con molta simpatia al mondo dello sport. Infatti oltre alla Brignone sta sponsorizzando le nazionali di ciclismo, alcune società di calcio tra cui Genoa, Verona e Parma, l’Hockey Cortina, l’Imoco Volley Conegliano e altre società di basket, pallamano, pesistica. Da un paio d’anni nelle mani di Luigi Rossi Luciani e Giovanni Cilenti, due intraprendenti industriali veneti, Acqua Dolomia da qualche tempo viene anche commercializzata nel varesotto e nelle aree del Lago Maggiore. Ha grandissime potenzialità avendo un bassissimo contenuto di sodio e di nitrati e la pressochè assenza di arsenico, cose che la certificano tra le acque più pure. Nel mondo dello sport viene data molta importanza anche all’alto contenuto di ossigeno disciolto, pari a 10.2 mg/L. “La nostra presenza nel mondo dello sport”, dice Federico Trost, direttore generale di Sorgente Valcimoliana, la società che imbottiglia l’Acqua Dolomia, “non si fermerà qui. Noi riteniamo importanti anche le società e gli atleti di minor nome come nel calcio dove in serie C siamo vicini ad una decina di squadre. Entro l’anno saremo certamente vicini ad altri atleti. Intanto ci godiamo le vittorie della Brignone”.