Pinot Nero, una passione senza confini

Nei suoi estimatori più accaniti il Pinot Nero ispira più passione di qualsiasi altro vitigno. Anche se è molto più complicato da coltivare rispetto ad altre uve rosse come il Cabernet Sauvignon, vale sicuramente lo sforzo. Nel terreno giusto e nei climi più freschi, i vini Pinot Noir sono capaci di raggiungere vette di grandezza.

La maggior parte dei vini a base di uve Pinot Nero sono rossi, ma questo vitigno può essere sfruttato anche per produrre fantastici rosé. Il Pinot Nero è uno dei tre principali vitigni della Champagne, insieme al Pinot Meunier e allo Chardonnay: tra le tre uve è proprio il Pinot ad attirare la maggior parte dell'attenzione per la sua capacità di produrre vini fruttati e bottiglie inimitabili e da collezione.

L’uva Pinot Nero è notoriamente legata alla Borgogna, dove da quasi un millennio è la fonte di alcuni dei migliori vini del mondo. Ancora oggi, gli iconici vigneti Grand Cru della Côte d'Or sono sinonimo di grandezza: nomi come Romanée-Conti, La Tâche, Richebourg, Le Chambertin e altri sono entrati nella storia dell’enologia mondiale. Tuttavia, un ottimo Pinot Nero si trova anche in altre regioni della Francia, come lo Jura.

A seconda di dove viene coltivato e di come viene prodotto, il vino Pinot Noir può essere brillante, fruttato e perfetto da sorseggiare tutti i giorni, oppure capace di invecchiare per decenni. Può essere vinificato in un'ampia gamma di stili e viene commercializzato in diverse fasce di prezzo, come dimostra il catalogo dell’enoteca online Svino.it.

In generale, un buon Pinot Noir costa un po’ di più rispetto ai suoi omologhi Cabernet Sauvignon e Syrah, spesso a causa delle sfide che quest’uva propone ai vignaioli. Data la sua grande capacità di invecchiamento, i collezionisti non esitano ad investire in una bottiglia di Pinot Noir della Borgogna particolarmente raffinata, come i Grand Cru del Domaine de la Romanée-Conti, Domaine Comte Georges de Vogüé e del Domaine Georges Roumier.

Il Pinot Nero prospera nei climi più freddi, pertanto non sorprende che sia un’uva relativamente più acida rispetto alla norma. In esso si trovano comunemente sapori di frutti rossi e ciliegie, così come un sottile contrappunto floreale e una nota di fondo più terrosa che ricorda i funghi o il sottobosco. Esistono molti imbottigliamenti che mostrano anche aromi di frutta e spezie più scure.

La fama di quest’uva ha da tempo superato i confini della Francia. Negli Stati Uniti, il Pinot Nero prospera in California, in particolare nella contea di Sonoma. La contea di Santa Barbara è un’altra fonte di eccellente vino Pinot, come anche la Willamette Valley situata più a nord, nell’Oregon. Nell'emisfero meridionale, Cile e Nuova Zelanda sono diventati centri di gravità dei vini prodotti da quest’uva. Il Pinot Nero della Patagonia è una categoria di vini sempre più entusiasmanti e le migliori etichette provenienti dall'estremo sud della Nuova Zelanda sono assolutamente fantastici.

La maggiore acidità e i tannini più moderati lo rendono adatto sia per essere bevuto da solo che per essere abbinato a una vasta gamma di cibi. In effetti, è uno dei pochi vini che smentisce il vecchio adagio secondo cui il rosso si abbina meglio alla carne. Una bella bottiglia di Pinot Noir è fantastica insieme al salmone, la cui consistenza carnosa si sposa bene con il peso del vino, senza esserne sopraffatta. È ottimo anche con funghi e selvaggina, anatra ed un filetto di maiale.