Albenga, un weekend dedicato all’outdoor: il programma

Il weekend dell’8-10 marzo ad Albenga sarà dedicato all’outdoor. Tra XCO Coppa Città di Albenga a Campochiesa e la Fiera dell’Outdoor con tante iniziative ed attività adatte a grandi e piccini che si svolgeranno in piazza del Popolo e nel centro storico il tema di questo fine settimana sarà proprio lo sport all’aria aperta e il divertimento adatto a tutti.

Chi parteciperà potrà provare diversi sport e prendere informazioni su tutte quelle attività che sul nostro territorio si possono svolgere 365 giorni l’anno. Dall’arrampicata su parete rocciosa, alle slack line, passando per la mountain bike, il trekking, il golf, il nuoto in acque libere o i diving e molto altro per una seconda edizione della Fiera dell’Outdoor assolutamente da non perdere.

Nell’ambito dell’iniziativa venerdì 8 marzo alle ore 10.30 in piazza IV Novembre saranno svelate tutte le iniziative e i dati del turismo ed anche qualche anticipazione su Fior d’Albenga che anceh quest’anno con la sua magia farà sognare grandi e piccini.

Orari di svolgimento della manifestazione: venerdì 8 marzo dalle ore 15 alle 19, sabato 9 marzo dalle ore 10 alle 19, domenica 10 marzo dalle ore 10 alle 19.

Area di manifestazione: piazza IV Novembre, dedicata alle attività di MTB e al suo mondo; piazza San Michele, dedicata all'arrampicata sportiva, al trekking e al golf; piazza del Popolo, con l'allestimento di una slack line e dedicata alle attività legate alla pratica dello skate board; largo Doria, dedicata al diving e al nuoto in acque libere; controviale di Piazza del Popolo, con postazioni di street food a cura di AICI a pranzo e cena.