Cairo, sabato 9 marzo torna il Gelso Day

Sabato 9 marzo, al Mercato della Terra di Slow Food a Cairo Montenotte, dopo lo straordinario successo del MelaDay, nato da un progetto della Condotta Slow Food che dal 2011 ha sviluppato nelle passate 13 edizioni l’obiettivo di salvare dalla naturale estinzione le antiche varietà di mele, si terrà la 5° edizione del GelsoDay.

Nel corso degli anni, la straordinaria iniziativa del MelaDay ha consentito di individuare oltre 20 accessioni di antiche varietà appartenenti a piante centenarie e ormai prossime alla naturale estinzione. Grazie ad appassionati fornitori di “innesti”, in questi anni sono state innestate oltre 4200 nuove piantine di melo con le varietà selezionate.

La collocazione delle piantine ha interessato complessivamente 57 comuni, non solo liguri, e limitatamente alla Valle Bormida ligure e zone limitrofe sono 20 i comuni interessati con oltre 2400 nuovi meli, coinvolgendo oltre 300 “melocustodi”.

Inoltre, la messa a disposizione gratuitamente di “marze” (i rametti per innesti) ha consentito innesti in autonomia da parte degli appassionati di una stima di oltre 1000 “marze” prelevate. Possiamo affermare che grazie all’impegno concreto di Slow Food con il MelaDay sono state riportate sul territorio molte varietà di mele antiche della valle, innestate su oltre 5000 portainnesti.

Ma ora è il tempo del Gelso! - Con il 5° GelsoDay l'obiettivo prefisso era e resta quello di mettere a dimora piantine di Gelso, per la difesa della biodiversità e la storia locale e avere nei prossimi anni nuovi Gelsi per i frutti buonissimi con straordinarie proprietà organolettiche e per le sue foglie ricche di antiossidanti flavonoidi dalle interessanti proprietà antinfiammatorie.

Il Gelso possiede diverse proprietà benefiche, e può essere nero o bianco. I frutti del gelso nero contengono grandi quantità di antociani, preziosi antiossidanti e proteggono i vasi sanguigni. I frutti del gelso bianco invece sono ricchi di proteine, vitamine A, B e C.

Ma la vera meraviglia è rappresentata dalle sue foglie con il loro sapore dolce, amaro e freddo che agisce sui sistemi energetici Fegato e Polmone. Malattie oculari, mal di testa e vertigini dovute al calore nel Fegato sono trattati benissimo con un decotto di queste foglie.

Quest’anno sarà possibile “adottare” Oltre al Gelso nero, o rosso o bianco, un Gelso il Geraldi nano, particolarmente consigliato per i giardini più piccoli. può anche essere coltivato in contenitori su terrazzi. Nato da un incrocio fra Morus alba e Morus rubra, raggiunge massimo i 2 metri di altezza, con fiore autofertile, i suoi frutti sono lunghi 3 - 4 cm, neri a piena maturazione e non hanno semi. Sapore: dolce e aromatico, contenuto di zucchero 20,0 ° Brix e oltre. Resiste in modo affidabile agli attacchi di malattie e parassiti, non è necessaria alcuna protezione chimica durante la vegetazione con resistenza al gelo: -23°С.

Le varietà selezionate per il 2024 vanno dal Gelso Shangri - La pianta di medio vigore a portamento espanso: frutto nero di forma sferica allungata di lunghezza mm. 24, peso medio dei frutti gr. 3,50. Gelso Rosso con frutto di colore rosso chiaro, rosso intenso a completa maturazione; Gelso Bianco. varietà a mora bianca con frutto conico - allungato, peso medio dei frutti grammi 2,60; Gelso Giraud's Giant, la mora ha colore nero, forma cilindrica corta (2,50/2,80 cm), il peso medio del frutto è di grammi 3,10; Gelso miss kim, varietà di gelso nero con vegetazione assurgente, con mora di colore nero, di grammi 2,70, di forma conica allungata.

Tutte le piantine sono state prodotte da “talea radicale” e non da innesto, tecnica che, consente nella malaugurata ipotesi di danneggiamento da parte di caprioli e altri animali, dalle radici possa ricrescere la stessa varietà (cosiddetto piede franco). Gli alberi di gelso sono semplici da coltivare. Il modo più semplice per coltivare queste piante è proprio quello di acquistare giovani esemplari già provvisti di radici e di potare i giovani alberi a fine inverno per permettere loro di sviluppare forti rami strutturali.

Il gelso può essere coltivato dal livello del mare fino a un’altitudine di 1 metro. Oggi è maggiormente usato come albero ornamentale e la presenza di alberi di gelso da frutto è attualmente piuttosto rara e gli esemplari presenti sono spesso molto vecchi, come nel caso del Gelso ultracentenario di Cengio oggetto di segnalazione come albero monumentale. Esemplari vecchissimi si trovano in tutta la Valle Bormida a testimonianza di una storia locale spesso dimenticata.

Il Gelso (Mu) rappresenta il passato, il presente e il futuro. Sabato 9 marzo (solo al mattino) nel contesto del Mercato della Terra di Cairo Montenotte, l'evento "Dal MelaDay al Gelsoday" oltre ai Gelsi, sarà possibile adottare anche alcune delle varietà di mele antiche sia innestate al momento da esperti innestatori su portainnesto franco che prelevare le singole “marze” per innesti in autonomia. Proprio in queste ore vengono prelevate le “marze” da esemplari di melo secolari come nel caso del Boccon del Prete, e di altre varietà selezionate nel corso degli anni.

Gran parte dell’attività che la Condotta Slow Food delle Valli della Bormida, ora APS, ha svolto in questi ultimi 20 anni è stata nel nome della conservazione e valorizzazione della biodiversità che rappresenta il perno centrale della sua politica a difesa dei beni comuni. Una biodiversità strettamente legata all'agricoltura e al cibo, un insieme di culture, tradizioni e saperi che appartengono al nostro territorio, tramandate di generazione in generazione. A questi saperi, e alla cultura che li sottende, abbiamo sempre fatto riferimento nella costruzione di progetti che hanno trovato realizzazione sul territorio. Appuntamento quindi a sabato 9 marzo a Cairo Montenotte consegna piantine con qualsiasi condizione meteo. Info 347 5946213.