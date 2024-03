“La musica delle donne racconta le donne”: a Savona un recital con Elena Buttiero e Anita Frumento

“La musica delle donne racconta le donne” è il titolo del recital che andrà in scena nella Sala Stella Maris di Savona (piazza Rebagliati, zona porto) giovedì 7 marzo alle 17.30. Lo organizza l'Associazione Musicale Rossini e vedrà protagoniste Elena Buttiero e Anita Frumento che si esibiranno al pianoforte a quattro mani.

Il concerto prevede musiche di Teresa Carreño, Amy Beach, Mel Bonis, Cécile Chaminade, Marie Jaëll, Fanny Hensel Mendelsshon. Si tratta di musiciste che hanno avuto un ruolo importante nella lunga e faticosa marcia verso la pienezza dei diritti delle donne. Questo recital le racconta. Attraverso la loro musica e le loro storie.

Elena Buttiero, diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Torino, ha tenuto concerti in molte città italiane, in Svizzera, Germania, Irlanda, Francia, Repubblica Ceca, Serbia, Romania, Stati Uniti, Canada, Tanzania, Argentina e Uruguay. Ha registrato i cd Continental Reel e A Cheap Present in qualità di arpista con la formazione Birkin Tree. Con il mandolinista Carlo Aonzo ha effettuato tre tournée negli Stati Uniti e pubblicato due cd: Il mandolino italiano nel Settecento dedicato al repertorio barocco per mandolino e spinetta e Fantasia poetica con repertorio romantico per mandolino e pianoforte. Nel 2009 il Duo ha ottenuto il Premio Regionale Ligure per la sez. Cultura, indetto dalla Regione Liguria. Ha pubblicato il cd Arethusa Consortium con repertorio per due arpe celtiche e plettri, il cd Saluti dall'Italia e Lontano nel mondo – Storia di Luigi Tenco con Ferdinando Molteni. Nel 2021 ha pubblicato il cd La ghironda alla corte di Francia con Francesco Giusta. Nel campo della didattica ha pubblicato per l'editore Carisch/Hal Leonard metodi di solfeggio e pianoforte. È direttrice artistica della Associazione Allegro con Moto e della Associazione Mozart Savona.

Anita Frumento ottiene il Diploma Accademico di secondo livello in Pianoforte e Musica da Camera con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Genova e il Conservatorio di Piacenza. Ha approfondito il repertorio cameristico e contemporaneo con Leonardo Bartelloni, Mario Caroli, Luisa Castellani, il Trio Debussy presso l’Accademia di Musica di Pinerolo, Rico Gubler e Fabien Thouand. Vincitrice di numerosi Concorsi Internazionali, ha partecipato ad importanti rassegne nazionali ed internazionali. In duo con la pianista Elena Buttiero svolge da molti anni attività di ricerca in ambito musicologico, in particolare rivolta alla scoperta e valorizzazione del repertorio per pianoforte a quattro mani, esibendosi regolarmente in Italia e all’estero. È pianista e membro direttivo dell’APS Nuovi Contesti Sonori di Clusone (Bg), dove è attivamente partecipe in attività concertistica e didattica e nella realizzazione di spettacoli originali. Da sempre dedita all’insegnamento ed alla formazione ha ottenuto il Master of Arts in Music Pedagogy presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Insegna presso il Centro Artistico MAT di Lugano ed è docente di pianoforte di ruolo presso il Liceo Musicale di Albenga.

L'ingresso al concerto è libero.

Prenotazioni consigliate: segreteria@associazionerossini.it; 3482943725.