Nelle Albissole dal 10 al 17 marzo eventi, convegni e dimostrazioni per la "Settimana Blu"

Quella dal 10 al 18 marzo sarà, per i comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore, la "Settimana Blu. Il mare d’inverno nelle Albisole", un'iniziativa con eventi, dimostrazioni, convegni e animazione con al centro il tema del mare, dell’ambiente e dei benefici dei bagni fuori stagione.

Il programma è a cura dei Comuni di Albisola Superiore ed Albissola Marina in collaborazione con Sipnei (Società Italiana Psico Neuro Endocrino Immunologia), ANTA (Associazione Nuotatori del Tempo Avverso), Lega Navale Italiana, Assonautica, SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio), Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua, ASD Gruppo Pescatori Dilettanti e ANAM (Associazione Nautica Albissola Marina).

Di seguito il programma con tutte le iniziative.

Domenica 10 marzo - dalle 10.00 alle 12.00

Sede Asd - Gruppo pescatori dilettanti Albisola Superiore

“I pescatori raccontano”. ASD Gruppo Pescatori Dilettanti Albisola Superiore apre le porte ai bambini e alle famiglie

Domenica 10 marzo - ore 11.00

Sede Lega Navale Italiana Albisola Superiore

Dimostrazione salvamento in mare con cani, a cura di SICS,

Domenica 10 marzo - ore 16.00

Muda Centro Esposizioni - via dell’Oratorio 2, Albissola Marina

Presentazione evento ed inaugurazione mostra fotografica, a cura di ANTA

Martedì 12 marzo - ore 9.00

Piazza Vittorio Veneto - Albissola Marina

"Il mare inizia da qui", scritte a terra di sensibilizzazione e raccolta mozziconi di sigaretta a cura di Assonautica e CEA, con le classi Eco-Schools della scuola primaria

Martedì 12 marzo

Via Italia - Albissola Marina

“Impariamo i nodi marinareschi”, attività per tutti (ore 9.00/10.00)

Laboratorio per le classi quinte della scuola primaria (ore 10.00/11.00) a cura di Assonautica

Mercoledì 13 marzo - ore 9.00

Corso Mazzini - Albisola Superiore

“Tutti i tombini portano al mare”, raccolta di mozziconi di sigaretta, a cura di Assonautica

Giovedì 14 marzo

ore 9.00 presso la spiaggia libera attrezzata di Albissola Marina

ore 11.00 presso la sede della Lega Navale di Albisola Superiore

“Vogliamo un mare pulito”, attività di pulizia dell’arenile, a cura delle classi Eco-Schools della scuola primaria, di CEA e Assonautica

Sabato 16 marzo - dalle 10.00 alle 12.00

“I pescatori raccontano”, ANAM Albissola Marina apre le porte ai bambini e alle famiglie,

Sabato 16 marzo - ore 16.00

Muda Centro Esposizioni - via dell’Oratorio 2, Albissola Marina)

Convegno a cura di Sipnei

Sabato 16 marzo - ore 15.00

Piazza del Talian - Albisola Superiore

“Il mare racconta”, letture animate a cura di Riccardo Tortarolo e laboratorio per bambini con la Coop. Tracce

Domenica 17 marzo - ore 11.00

Sede Lega Navale - Albisola Superiore

Cimento invernale in memoria di Giovanni Selis, a cura di ANTA e LNI.