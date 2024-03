Terza stazione quaresimale a Villapiana con messa e catechesi del vescovo Marino

Proseguono le stazioni quaresimali promosse dalla Vicaria di Savona per questo "tempo forte" della Quaresima, periodo di quaranta giorni che precede la celebrazione della Pasqua e caratterizzato dall'invito alla conversione a Dio, alla penitenza, alla carità. Il terzo appuntamento sarà venerdì 8 marzo alle ore 18 nella chiesa parrocchiale San Francesco da Paola, in piazza Bologna, nel quartiere savonese Villapiana.

L'ultima data sarà invece il 22 marzo alle ore 18:30 in San Giovanni Battista, in via Alfonso Mistrangelo, nel centro storico. Il 15 marzo la stazione quaresimale non si terrà per la concomitanza del triduo di preparazione alla festa patronale di Nostra Signora di Misericordia a Santuario.