Carcare, il 7 marzo un incontro per ricordare la soprano Renata Scotto

Giovedì 7 marzo, presso il Teatro Santa Rosa di Carcare, con inizio alle ore 20:45, si terrà il quinto incontro del 39° Ciclo di Lezioni-Conversazioni del Centro Culturale di Educazione Permanente S. G. Calasanzio di Carcare.

Il tema della serata sarà: "Vissi d’arte... omaggio a Renata Scotto", con relatori il professore Andrea Piccardi e l'ingegnere Michele Buzzi.

Dopo il successo ottenuto dal comune di Savona per la serata al Teatro Chiabrera in onore e in memoria della soprano Renata Scotto, che avrebbe compiuto 90 anni, il Centro Culturale ha deciso di ricordare la grande cantante anche in Val Bormida.