"Ida Galatolo Saettone. Una farmacista savonese", in sala Rossa la presentazione del libro della psicologa Anna Boggero

Alle ore 17 di venerdì 8 marzo, nella sala Rossa del comune di Savona, con il patrocinio del Soroptimist International Club di Savona, verrà presentato il libro della psicologa Anna Boggero “Ida Galatolo Saettone. Una farmacista savonese”.

Per molti anni socia del Soroptimist, la dottoressa Ida Galatolo (per molti, affettuosamente, “Uccia”), rappresenta un esempio di coraggio e intraprendenza meritevole di essere ricordato in un momento storico tanto bisognoso di modelli positivi legati al mondo del lavoro femminile.

Il libro ripercorre un’esperienza umana vissuta con l’indomito dinamismo costruttivo e precursore dei tempi moderni che ha sempre contraddistinto la protagonista del libro non solo attraverso la sua testimonianza ma anche grazie agli interventi (quasi dei flashes) di molte persone che hanno voluto raccontare ricordi indelebili, piccoli tratti di quotidianità, grandi amicizie, momenti di una vita ricca di valori, dedicata alla famiglia, al lavoro e alla condivisione