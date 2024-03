Anche Millesimo nel suo piccolo non può che migliorare (La Riflessione)

Piercarlo Malvolti millesimese, dopo una vita in politica tra Cuneo e Roma oggi vive a Savona.



Lei negli ultimi anni torna spesso a Millesimo come l'ha ritrovato?

Direi niente male e poi ho rivisto tanti amici.



Ha una vocazione?

Sin dagli anni sessanta in cui fu realizzata la Torino/Savona il paese si rivelato un baricentro della Val Bormida sede di attività importanti, una per tutte di livello internazionale le officine Fresia, ma anche molte altre che si sono via via insediate dando la stura ad un impulso produttivo che permane tutt'ora con conseguente mantenimento, anche grazie all'indotto, dei livelli occupazionali.

Turismo?

Ho notato una certa vivacità in termini di iniziative turistiche che ruotano intorno alla fiera del tartufo e non solo. Non dimentichiamo come nonostante una demografia di poco più di tremila residenti il "borgo" (mi piace definirlo così) ospita edifici storici legati al Marchesato del Carretto e all'epoca Napoleonica. Inoltre non va sottaciuto come la vicinanza all'alta langa possa vieppiu tradursi in un sviluppo ricettivo anche di livello internazionale.



Insomma le prospettive non mancano?

Direi proprio di no, anche alla luce della presenza di una comunità solida e tranquilla che offre servizi di buon livello, non ultimi quelli di carattere sportivo.



L'edificio dello storico ospedale che si affaccia sulla Gaietta è abbandonato da anni, cosa ne pensa?

Guardi da tempo è proprietà della Cassa Depositi e Prestiti, un paio di anni orsono, accompagnato da una gentile funzionaria della sede di Genova, ho avuto modo di visitarlo trovandolo tutto sommato in buone condizioni, vi sono ancora molti arredi di allora in particolare nella cappella sembra che il tempo si sia fermato. Confesso di aver provato un certa emozione.

Quindi?

Guardi sono più di 1000 mq tutt'ora in vendita per un importo di poco più di 200 mila euro che si affacciano sul Bormida nel luogo più iconico del paese. Andrebbe acquisito e recuperato rendendolo un sede di cultura ed eventi. Sarebbe la ciliegina storica sulla torta delle tante cose nuove realizzate.

Insomma Millesimo promosso?

Certo e non può che migliorare.