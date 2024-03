Impianto di recupero rifiuti a Ferrania, Lambertini: "C'è un iter per l'autorizzazione, noi saremo estremamente rigorosi e rigidi"

Il sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, replica all'interrogazione del gruppo di opposizione "Cairo in Comune", avente come obiettivo conoscere maggiori dettagli sull'insediamento nelle aree di Ferrania della società Pegaso Systems: "L'azienda ci ha illustrato a grandi linee il progetto. Ad oggi, però, non disponiamo dei dati necessari per dare un giudizio".

L'azienda genovese, specializzata nella produzione di sistemi di illuminazione a LED con tecnologia innovativa, ha presentato un progetto che prevede l'installazione di un impianto di recupero rifiuti industriali tramite processi di stabilizzazione/vetrificazione e pirolisi, con l'obiettivo di produrre contemporaneamente energia. Tuttavia, il gruppo di opposizione ha espresso preoccupazione riguardo alla tendenza del territorio a orientarsi principalmente verso lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, come una sorta di "pattumiera della Liguria".

"Proseguire nel solco delle produzioni già presenti a Ferrania non contribuirebbe allo sviluppo dell'area", aggiunge Lambertini. Recentemente, la Pegaso Systems ha vinto un ricorso al Tar contro Invitalia, portando allo sblocco di alcuni finanziamenti pubblici. Questo potrebbe influenzare il piano industriale della società.

"La questione non dipende unicamente dal giudizio del sindaco, ma richiede un iter che include una valutazione di impatto ambientale e il coinvolgimento della provincia. Da parte nostra, saremo estremamente rigorosi e rigidi", conclude il sindaco.