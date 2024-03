Piaggio, Arboscello (Pd): “Bene l’apertura del governo a valutare la disponibilità di Leonardo ad acquisire l’azienda”

“La risposta del Ministro Urso al Question time alla Camera sulla volontà di vagliare la disponibilità di Leonardo ad acquisire Piaggio, fa ben sperare e indica che forse, finalmente, si sta andando nella giusta direzione”.

Così il consigliere regionale e vicecapogruppo del Partito Democratico in Regione Roberto Arboscello dopo la risposta del Ministro Urso all’interrogazione presentata dai deputati Pd Pastorino, Orlando e Ghio sul futuro di Piaggio.

“Qualche settimana fa, anche in consiglio regionale abbiamo chiesto alla Giunta, con un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi consiliari e votato all’unanimità, di attivarsi presso il governo per valutare un possibile interesse di Leonardo – spiega -, per non farsi trovare impreparati e avere pronta un’alternativa nel caso in cui il bando non avesse avuto un esito positivo”.

“L’apertura del governo a questa disponibilità è un segnale positivo – prosegue -. Siamo di fronte a un’azienda che è un fiore all’occhiello dell’economia non solo della Liguria ma di tutto il Paese che va tutelata e rilanciata. L’incontro dei prossimi giorni del Ministro con le parti sociali e i sindacali risponde alle richieste che come Partito Democratico abbiamo fatto a tutti i livelli per chiedere attenzione verso un’attività strategica, con i lavoratori che hanno bisogno di garanzie e certezze”, conclude il consigliere regionale Arboscello.