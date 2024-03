Un caffè per le donne: l’assessore Simone Ferro ad Alassio per parlare di diritti e iniziative (FOTO)

L'assessore alle Pari Opportunità di Regione Liguria Simona Ferro ad Alassio per l’iniziativa “Un caffè per le donne - edizione 2024” nello storico Caffè Pasticceria Balzola, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne che si celebra l'8 marzo.

L'incontro ha rappresentato un'occasione molto importante di confronto sui temi della parità di genere e per ascoltare dalla voce diretta dell'assessore regionale, dei membri dell'Amministrazione comunale di Alassio e dai rappresentanti delle varie realtà attive sul territorio, le iniziative e le risorse messe in campo per far sì che le donne possano esprimersi al meglio ed essere sostenute qualora vittime di discriminazione e di violenza.

Sono intervenuti il sindaco Marco Melgrati, gli assessori del Comune di Alassio Franca Giannotta e Rocco Invernizzi, il consigliere alle Pari Opportunità e presidente Fidapa sezione di Alassio Cinzia Salerno, membri delle Forze dell'Ordine, dell'Asl 2 e di varie realtà locali impegnate per le donne, tra cui l'associazione Artemisia Gentileschi e Zonta Club Alassio-Albenga.

Ampia la partecipazione della cittadinanza e dei rappresentanti delle categorie dei commercianti e dei pubblici esercizi.