Innovazione e tradizione: il progetto “ReStartApp" premia tre idee imprenditoriali per il rilancio del territorio appenninico (Video)

Nell'ambito dell'edizione 2023 di ReStartApp, l'incubatore per giovani imprenditori situato nell'Appennino italiano, la Fondazione Edoardo Garrone e la Fondazione Compagnia di San Paolo hanno premiato tre progetti imprenditoriali innovativi.

"Sono progetti in parte innovativi, in parte tradizionali - dice Alessandro Garrone, presidente di Fondazione Edoardo Garrone – Abbiamo un'attività di produzione di bevande particolari, gasate, che vengono dai prodotti appenninici. Invece, una cosa più innovativa è la produzione di pannelli in cui si possono coltivare varie semenze anche in casa propria. Poi, c'è un'attività di accoglienza particolare all'interno dell'Appennino. Sono progetti che hanno un po' di tutto dentro: tradizione, innovazione e soprattutto coinvolgono i giovani che vogliono fare impresa in queste terre.

Il progetto Appennino nasce cercando le idee dei giovani e cercando di dare una mano ai giovani per realizzare queste idee. Questa è una bellissima cosa, lavoriamo su questo da 12 anni. Sono partite 60 imprese nell'Appennino, abbiamo investito molte risorse, ma abbiamo anche visto segnali positivi di crescita di interesse su questi territori che per tanti anni sono stati abbandonati”.

I PREMIATI

Greta Manfrin ha ricevuto il primo premio da 30.000 euro per il suo progetto "BOLLAE Fermentiamo emozioni", un laboratorio di produzione di alimenti fermentati nell'Appennino Parmense. Il secondo premio, del valore di 20.000 euro, è stato assegnato a Liliana Graniero per "Verde Quadro", una piattaforma di progettazione del verde sostenibile che utilizza carta seminata. Il terzo premio da 10.000 euro è andato ad Andrea Di Domenico per "Petra Eco Camping", un'eco-struttura ricettiva aperta in Abruzzo.

Il campus ReStartApp si è svolto a Sassello nell'ambito del Progetto Appennino, coinvolgendo sette partecipanti under 40 provenienti da diverse regioni italiane. Il prossimo campus, programmato per il 2024, si terrà ad L'Aquila, in Abruzzo, offrendo un'opportunità agli aspiranti imprenditori di presentare le proprie idee per contribuire alla crescita sostenibile delle aree interne del paese.

“La Fondazione Compagnia di San Paolo è partner della Fondazione Garone in questo progetto - dichiara Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo - Oggi è la fine del periodo in cui diversi gruppi di giovani hanno cercato di lavorare alla propria idea imprenditoriale. Vengono premiati i primi tre, che sono idee radicate nei territori di appartenenza come dare nuova vita a casolari, magari di famiglia che non avevano più una funzione, oppure come sfruttare delle peculiarità dei paesi. Il campus ReStartApp, così come i percorsi ‘Vitamine in azienda’ e ‘Imprese in rete’, sono strumenti concreti ed efficaci per la valorizzazione delle risorse dei territori, lo sviluppo del potenziale imprenditoriale e la partecipazione dei giovani nelle aree interne e montane del nostro Paese. E la premiazione di oggi ne è la riprova: Greta, Liliana e Andrea sono l’esempio di come sia sempre più necessario fare impresa con uno sguardo attento al benessere olistico delle persone, orientando il proprio operato verso risultati che possano fare la differenza non solo per i singoli, ma anche per le comunità locali in cui essi vivono."