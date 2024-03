Festa della donna, le iniziative ad Albenga

Un'occasione per riflettere su tante tematiche relative al mondo femminile.

"La Festa delle Donne, o meglio, la Giornata internazionale dei diritti della donna, deve essere l’occasione per riflettere sulle tematiche che riguardano il mondo femminile - commenta il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis - Se pensiamo, infatti, che le lotte per la parità di genere siano 'cosa del passato' sbagliamo. Ancora oggi, purtroppo, esistono forti discriminazioni nel mondo del lavoro come nella vita sociale e in molti aspetti della quotidianità".

"È importante che ognuno di noi faccia la propria parte per raggiungere un obiettivo che non può più attendere. Quello che vogliamo è un mondo nel quale non vi siano più discriminazioni di alcun tipo, o violenze. Chiudo con un messaggio che mi piacerebbe potesse arrivare a tutte le donne, ma ancor più agli uomini: le donne hanno forza, coraggio e quell’umanità che, ai giorni d’oggi appare sempre più rara e che è importante coltivare e valorizzare. Facciamolo tutto l'anno", prosegue il primo cittadino.

Ecco le iniziative per l’8 marzo lungo un mese:

venerdì 8 marzo

Alle ore 17.30 al terzo piano di Palazzo Oddo presentazione del libro “Vinci stress, peso e pancia gonfia” con l’autrice Leslye Pario. Conduuce Tiziana Minacapilli.

Sabato 9 marzo

Alle ore 21.00 al terzo piano di Palazzo Oddo lettura teatralizzata “Praticamente perfette – Storie intramontabili di donne”.

Sabato 9 marzo – domenica 10 marzo

Dalle ore 17.30 alle ore 20.00 a Casa Cultural si terrà una mostra-performance “Un origami contro la violenza sulle donne” di Carla Paura.

Venerdì 15 marzo

Alle ore 17.30 al terzo Piano di Palazzo Oddo presentazione del libro “Bianca” con l’autrice Daniela Tadorni. Conduce Tiziana Minacapilli.

Alle ore 21.00 all’auditorium San Carlo presentazione del Docufilm “Il coraggio della libertà”.

Sabato 23 marzo

Alle ore 15.00 al terzo piano di Palazzo Oddo convegno “Sicurezza e assistenza dell’anziano – la donna quale caregiver della famiglia” e mostra fotografica “Gli indimenticabili”.

Giovedì 28 marzo

Alle ore 17.00 presso la sede Aied di Albenga incontro “Menopausa e armo cromia – come armonizzare il passaggio del tempo fuori e dentro di sé”.

Venerdì 29 marzo

Alle ore 17.30 al terzo piano di Palazzo Oddo presentazione del libro “Non è ancora buio” con l’autrice Sara Morchio. Conduce Tiziana Minacapilli”.

"A tutte le donne, oggi e tutti i giorni, va il nostro ringraziamento con la speranza di poter raggiungere al più presto una reale parità di genere e di diritti", conclude il primo cittadino.