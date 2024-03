Giornata ENPAM, il 16 marzo un convegno a Savona

Sabato 16 marzo, presso la sala convegni dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Savona, si terrà la tradizionale giornata ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici), organizzata annualmente dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Savona. Durante l'evento, avremo l'onore di ospitare il Presidente Nazionale di ENPAM, il dottor Alberto Oliveti, il quale terrà una relazione dai contenuti estremamente interessanti per tutti i presenti.

Il convegno sta riscuotendo grande successo, visto che vi sono già più di cento medici ed odontoiatri iscritti. Si parlerà quindi di previdenza ed assistenza per gli iscritti all’Albo, ma anche del Fondo Sanità, un fondo di pensione integrativa per le professioni sanitarie di particolare interesse per i giovani medici, sia convenzionati che liberi professionisti, e per i dipendenti.

Saranno anche illustrate le facilitazioni previste per gli iscritti, dalle tutele alle dottoresse che stanno per diventare mamme, alle possibilità di contributo per i medici e gli odontoiatri che si trovano in situazioni di difficoltà, personali o familiari, e che possono chiedere un sostegno economico all’ENPAM. Saranno presentate anche le diverse soluzioni di credito agevolato per esigenze sia personali sia professionali.

Come nelle passate edizioni, saranno presenti funzionari ENPAM che potranno rispondere, previo appuntamento da richiedere alla segreteria dell’Ordine, alle domande dei colleghi riguardo alla propria posizione pensionistica ed alle altre attività dell’Ente. Ricordiamo anche la possibilità di stipulare una polizza sanitaria riservata ai sanitari iscritti agli Ordini, con Salute Mia, che garantisce prestazioni sanitarie integrative, complementari e sostitutive rispetto al SSN a favore dei propri soci. Salute Mia è stata costituita nel mese di ottobre 2015 da parte del Fondo Sanitario Integrativo dei Medici e degli Odontoiatri, sviluppato dalla Fondazione Enpam, per rispondere efficacemente alle esigenze di assistenza sanitaria integrativa per gli iscritti e i propri familiari.

Tutti i medici e gli odontoiatri sono automaticamente iscritti all'ENPAM a partire dal giorno della loro iscrizione. La Fondazione ha lo scopo di attuare la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, nonché di realizzare interventi di promozione e sostegno all'attività e al reddito dei professionisti iscritti, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti deliberati dalla Fondazione medesima ed approvati dalle Amministrazioni vigilanti di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.