Savona, all’Archivio della Diocesi l’esposizione di documenti e immagini sulla Madonna di misericordia

In occasione della festa patronale di Nostra Signora di Misericordia dall'8 al 22 marzo presso l'Archivio Storico della Diocesi di Savona-Noli, in piazza del Vescovado a Savona, è visitabile una mostra di documenti e immagini dedicati al culto e all'apparizione della Vergine al beato Antonio Botta nel 1536.

L'esposizione comprende, tra gli altri oggetti, un libro in ceramica prodotto da Mazzotti di Albissola Marina, in pochi esemplari negli anni '80, e un'immagine della Madonna di Misericordia argentina, con una preghiera in castigliano, scritta in occasione del centenario dell'incoronazione della statua mariana nella cripta dell'omonimo santuario da parte di Pio VII.

L'allestimento è aperto al pubblico il lunedì dalle ore 9 alle 17, martedì e venerdì dalle 9 alle 13. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Archivio Storico al numero di telefono 0198389619 o scrivendo un'e-mail all'indirizzo archivio@diocesisavona.it.