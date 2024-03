Elezioni 2024, la lista Guzzi si presenta ufficialmente: la conferenza il 13 marzo

La coalizione per Guzzi Sindaco si prepara all'avvio della Campagna elettorale, e lo farà mercoledì 13 marzo alle ore 11 presso il Bar Sociale di Finalborgo nella meravigliosa cornice del Complesso Monumentale di Santa Caterina presentando il logo della futura lista, illustrando la genesi e le motivazioni del gruppo formatosi e raccontando i punti cardine del Programma Elettorale.

"Una Lista non può essere improvvisata a pochi mesi dal voto - spiega il candidato -, occorrono mesi e mesi se non anni di preparazione, occorre il tempo utile a raccogliere suggerimenti e consigli tra la gente, assorbire nuove idee e contenuti vivendo il territorio; occorre costruire un gruppo di persone unite da obiettivi e finalità concrete per il bene ultimo della Comunità. Questo abbiamo fatto già a partire dallo scorso anno e questo ora inizieremo a raccontare e illustrare ai nostri concittadini".