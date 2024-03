Asl2, dopo l'assunzione di 18 tecnici il concorso per 4 medici del Dipartimento prevenzione

Dopo i 18 nuovi tecnici della Prevenzione che stanno per prendere servizio all'Asl2 l'azienda punta ad assumere 4 medici della Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro per i quali ha indetto il concorso, in fase di completamento.

I candidati che hanno presentato domanda sono 4 e nei giorni scorsi l'Asl2 ha nominato la Commissione esaminatrice pe rle prove che si terranno prossimamente.