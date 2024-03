Quiliano, frana in via Garzi: vigili del fuoco sul posto, strada chiusa (FOTO)

Una frana si è verificata in via Garzi a Quiliano, suscitando preoccupazione tra i residenti della zona. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per gestire la situazione.

Il cedimento potrebbe essere stato causato dalle piogge che si sono abbattute nelle ultime ore. L'evento ha generato disagi, rendendo necessario l'intervento delle autorità competenti per garantire la sicurezza della zona.

Secondo quanto riferito, si sarebbe staccato un pezzo di costone sopra la carreggiata. Attualmente, sono in corso operazioni di messa in sicurezza e la strada è stata chiusa al traffico. Sul posto anche la polizia locale e il sindaco Nicola Isetta.