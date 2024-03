Quiliano, riaperta via Garzi dopo la frana

Nel pomeriggio odierno, via Garzi a Quiliano è stata riaperta al traffico dopo la chiusura a seguito di una frana che ha provocato il distacco di un pezzo di costone sopra la carreggiata.

L'evento ha richiesto un intervento immediato delle autorità competenti e delle squadre specializzate per garantire la sicurezza della zona e ripristinare la viabilità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e la ditta incaricata per le operazioni di messa in sicurezza, coordinati dal sindaco Nicola Isetta.

L'azione congiunta delle forze dell'ordine e delle squadre specializzate ha permesso di affrontare prontamente la situazione e di adottare le misure necessarie per proteggere la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti.

Le cause del cedimento del costone potrebbero essere attribuite alle intense piogge che si sono abbattute nella zona nelle ultime ore.