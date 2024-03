Varazze, i ladri tentano di entrare per la terza volta nei Bagni Mafalda: forzato il cancello

Questa volta non sono andati a segno i ladri che per la terza volta hanno cercato di intrufolarsi nei Bagni Mafalda Royal di Varazze. Questa notte hanno infatti cercato di forzare il cancello dello stabilimento balneare nel levante del comune varazzino senza però riuscire ad entrare. Nella nottata è stata inoltre spaccata una fioriera nei pressi di un bar in piazza Dante.

A fine febbraio si era verificato un raid di furti proprio ai Bagni Mafalda e ai Bagni Vittoria, nelle abitazioni e in alcuni esercizi commerciali (un negozio di abbigliamento, di giocattoli, una pizzeria e un ristorante) e i carabinieri della stazione di Varazze e della compagnia di Savona, avevano intensificato ulteriormente i servizi di controllo del territorio, soprattutto negli orari maggiormente interessati dalla problematica e, contemporaneamente, avevano approfondito l’attività informativa, investigativa e di analisi degli illeciti.