CIRA, Bozzano: "La politica deve saper stare fuori da certe dinamiche"

Le manie di protagonismo di qualcuno in questa Provincia hanno fatto già abbastanza danni. Apprendo con rammarico e stupore delle dimissioni di Roberto Speranza dalla vicepresidenza del CIRA, davvero una vicenda stucchevole. Comprendo bene le sue ragioni e le condivido". Ad affermarlo è Alessandro Bozzano, presidente del gruppo Cambiamo con Toti.

"La politica deve saper stare fuori da certe dinamiche e certamente una di queste è il CIRA, un’azienda che deve rispondere al territorio al di là delle appartenenze politiche, per garantire la qualità del servizio a tutti i cittadini".

"Il protagonismo cui alcuni puntano con improvvise invasioni di campo è solo dannosa per il territorio e crea strappi e divisioni. È ormai ovvio che da troppo tempo in Provincia di Savona qualcuno porti avanti la politica del distruggere, a scapito di tutti tranne dell'architetto di tale strategia. Tutti stiamo già pagando per i troppi danni lasciati sul percorso in questi anni di guerre intestine", prosegue.

"Se davvero vogliamo che il savonese inizi a contare dobbiamo uscire da queste logiche divisive, dobbiamo fare squadra, per il territorio, per i cittadini, per ricostruire la provincia di Savona. In un momento delicato come quello che stiamo attraversando l'appello deve andare alla condivisione, alla riflessione, all'unione", conclude Bozzano.