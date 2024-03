Genoa, il rigore con l'inter brucia ancora ma ora c'è il Monza. Gila: "Trasformiamolo in energia positiva"

C'è un rimedio quasi universalmente riconosciuto da chi mastica calcio per scacciare la delusione di un risultato immeritato, ossia ribaltare la rabbia a proprio favore trasformandola in energia positiva. E' stato il sentimento comune in casa Genoa in questa settimana successiva alla sfida di San Siro contro l'Inter, nella gara decisa dal calcio di rigore giudicato tale ostinatamente dal direttore di gara Ayroldi nonostante le immagini del VAR mostrassero altro, nell'avvicinarsi alla sfida di stasera (ore 20.45, arbitro Feliciani di Teramo).

Lo ha fatto sapere la tifoseria organizzata con una nota di complimenti alla squadra per la prestazione del "Meazza" che, ha assicurato mister Gialrdino, ai suoi è costata molte energie a livello fisico e mentale, ma lo ha svelato anche lo stesso tecnico nella conferenza di presentazione della sfida dove il Grifone avrà l'occasione di vendicare un'altra sconfitta immeritata come quella dell'andata in terra brianzola.

"Servirà una partita da Genoa" fatta di ambizione, consapevolezza e attenzione; dall'altro lato una formazione che con l'indimenticato Raffaele Pallafino in panchina ha trovato una sua dimensione nella massima serie finora sconosciutale dimostrandosi, in questo anno e qualche spicciolo di mesi dall'avvento del tecnico napoletano sulla panchina biancorossa, "propositiva e organizzata, con possibilità di cambiare modello tattico sia dall’inizio sia in corsa e con molte opzioni offensive".

Soluzioni che invece il tecnico rossoblù cerca dalla cintola in sù, e non solo con gli attaccanti nonostante un Gudmundsson ora parso in fase calante. Un calo fisiologico nei numeri e nelle giocate, ma la fiducia in lui resta alta: "I suoi momenti normali possono essere comunque decisivi - ha detto Gila - Da lui ci aspettiamo sempre tanto ma non deve focalizzarsi sul gol semmai sulle giocate e sul giocare con la squadra, farsi trovare nelle condizioni migliori per farsi trovare e noi cercarlo per farlo esprimere al massimo".

Dietro di lui scalpita intanto un Vitinha che si sta "inserendo in gruppo e si sta allenando forte", ma anche il supporto di Messias e Malinovskyi possono essere determinanti in quella preannunciata come una partita molto tattica tra i due allenatori, proprio come a dicembre. Molto dipenderà dall'atteggiamento scelto da Palladino, con una difesa a 3 o a 4 con due o più trequartisti, con un Genoa che finora ci ha abituato a modellarsi adeguandosi all'avversario: "Abbiamo studiato tutte le ipotesi e fatto tutte le valutazioni del caso per questa partita".

Di sicuro mancherà Vasquez per squalifica mentre torna un po' di apprensione sulla corsia mancina. Haps non recupererà, Martin è in dubbio e a quel punto il ballottaggio sarebbe tra Frendrup e Spence: "Ci sono sia Cittadini che Vogliacco - ha confermato il tecnico - Sono tutti pronti, stanno bene e c’è voglia di fare una partita di grande intelligenza tattica".

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, De Winter; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Messias; Retegui, Gudmundsson. Allenatore: A. Gilardino