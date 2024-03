Albenga, Gian Luigi Sarzano presenta il suo libro “Comunica, è gratis”

Sabato 16 marzo alle 17.30 all’Auditorium San Carlo di Albenga, Gian Luigi Sarzano presenta il libro “Comunica, è gratis”, edito da Mondadori e con prefazione di Alfonso Signorini.

La presentazione, che vedrà interventi del professor Gino Rapa, anch’egli scrittore, sarà focalizzata sulle chiavi della comunicazione efficace e consapevole per vivere meglio.

Tutti noi siamo il risultato dei nostri pensieri, delle nostre decisioni, delle nostre azioni. La comunicazione ci accompagna in questi processi e la sua efficacia si misura con i risultati, non con le intenzioni. Saper comunicare bene non è un'attitudine personale o una dote che si possiede geneticamente, è una competenza che può essere allenata e sviluppata. E senza neanche troppi sforzi: la cosa più importante è la consapevolezza di sé stessi e degli altri, che nasce dall'abilità di ascoltarsi e ascoltare. Questo non è un manuale - anche se contiene utilissimi suggerimenti pratici - ma un libro sul significato più autentico e profondo della comunicazione nella nostra vita e nelle nostre relazioni. Gian Luigi Sarzano accompagna il lettore in un percorso di consapevolezza utile a veicolare nel modo migliore emozioni, sentimenti, idee, ma anche a comunicare efficacemente online, sul lavoro, in ambito commerciale. In tutti questi casi, il miglior stile di comunicazione è sempre l'autenticità: pensare davvero tutto ciò che si dice, per riuscire a esprimerlo nei modi e nei tempi più opportuni, in base alle situazioni e alle persone.

L’ingresso all’evento, organizzato da Libreria San Michele dal 1946, è libero fino ad esaurimento dei posti.