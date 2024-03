La Regione proroga i termini del bando dedicato all'economia circolare

"Le imprese liguri avranno tempo fino al 10 aprile per presentare domanda al bando dedicato all'economia circolare". A dirlo è l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, in merito alle modifiche apportate in giunta alla misura rientrante nell'azione 2.6.1 del PR FESR 2021-2027.

"Questa è la terza edizione di un bando con cui, da tempo, sosteniamo gli investimenti delle imprese che promuovono progetti volti al riutilizzo delle materie prime - spiega l'assessore Alessio Piana - Grazie a questa proroga, concediamo più tempo agli interessati di accedere alle importanti agevolazioni regionali che, ricordo, consentono alle imprese di richiedere contributi a fondo perduto a copertura dell'80% delle spese effettuate (90% per quelle dell'entroterra)".

"Oltre all'acquisto di software, licenze e brevetti - aggiunge Piana -, con questo bando finanziamo studi e consulenze utili a definire l'analisi del ciclo di vita dei prodotti. Interventi che, oltre a re-immettere nella catena del valore materie prime inutilizzate, contribuiranno a ridurre l'impatto che gli stessi avrebbero sull'ambiente".

Il contributo massimo concedibile a domanda è di 40 mila euro. I progetti, per essere ammessi ad agevolazione, devono essere realizzati e rendicontati entro ottobre 2024 e avere un costo minimo non inferiore ai 5 mila euro. Sono consentiti interventi avviati a partire dal 1° luglio 2023. Le imprese interessate possono far domanda esclusivamente on line, accedendo al sistema "Bandi on line" di Filse.