Ministro Urso in visita a Piaggio Aerospace, FdI: "Dal governo Meloni la giusta attenzione dopo anni di improvvisazioni"

"Mai nessun Ministro, negli ultimi anni, aveva trascorso due giorni di fila sul territorio per approfondire le tematiche relative al'ex Ilva e a Piaggio Aerospace". Cosi commentano da Fratelli d'Italia (rappresentata dal senatore Berrino, dall'onorevole Frijia, dall'assessore al Turismo di Regione Liguria Sartori e dai consiglieri regionali Stefano Balleari e Veronica Russo), a margine dell'incontro tenuto nel pomeriggio in Prefettura, organizzato dall'onorevole Matteo Rosso.

"La siderurgia e l'industria in generale devono tornare ad essere protagoniste della produzione nazionale e dell'occupazione, e per farlo serve che la sostenibilità ambientale non si metta di traverso con la sostenibilità economica e sociale: sono due cose che devono andare di pari passo", commenta il capogruppo in Regione, candidato alle Europee, Stefano Balleari.

"L'interesse del ministro Urso e il percorso avviato per la risoluzione, dimostrano tutta la volontà del governo Meloni di fare quanto nessun governo ha mai affrontato finora: salvare posti di lavoro e garantire un futuro a due imprese strategiche non solo per la Liguria ma per tutto il Paese", aggiunge la delegazione.