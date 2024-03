Pd Savona, Anselmo strappa le preferenze nei circoli, ora il congresso per la nomina ufficiale del nuovo segretario

Anselmo ha vinto in 3 su 5 circoli cittadini; l'ultimo a votare è stato il Circolo 3, ieri sera con 23 voti per Anselmo e 2 per Martini; al Circolo 1 i voti sono stati 5 a 3 per Martini; Circolo 2 con 15 a 11 per Martini; Circolo 4 sono stati espressi 27 voti per Anselmo e a 8 per Martini; Circolo 5 15 a 12 per Anselmo.