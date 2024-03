Regione, approvato mantenimento carta "Tutto Treno" fino a fine anno

Via libera al mantenimento della Carta Tutto Treno Liguria che, unitamente all'abbonamento al servizio regionale per la medesima tratta, permette l'utilizzo dei servizi Intercity e Frecciabianca fino a fine anno.

La misura è parte del contratto di servizio per il trasporto ferroviario regionale stipulato tra Regione Liguria e Trenitalia per gli anni 2018-2032, l'impegno annuo di spesa della Regione è di 750 mila euro.



“Anche per tutto il 2024 i possessori della Carta Tutto Treno, il cui prezzo resta invariato dal 2018, potranno viaggiare su una tratta coincidente o compresa in quella dell’abbonamento regionale, anche sui Frecciabianca, sugli Intercity e sugli Intercity Notte limitatamente ad un viaggio di andata ed uno di ritorno al giorno. La Carta Tutto Treno verrà rinnovata anche nel 2025”, spiega l'assessore ai Trasporti Augusto Sartori.