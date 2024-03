Rimpasto deleghe nella giunta Lettieri, Nuova Grande Loano attacca: "Ne escono male tutti"

"Ne escono male davvero tutti. Il centrodestra unito a Loano, ne siamo così certi? Certo dietro ad un pensiero politico che viene subito in mente si palesa la grande incapacità di tutti i protagonisti di questa storia".

Ad affermarlo è il gruppo di opposizione Nuova Grande Loano che prosegue: "L’assessore Rocca: era da subito che noi la vedevamo inadeguata a gestire Sport e Turismo, ora torna alla sua naturale propensione.. gestire i conti.. lo ha fatto con Pignocca e lo farà ora da bravo soldatino".

"Il vice sindaco Bocchio: anche qui in Consiglio comunale sono state tante le volte che lo abbiamo visto in difficoltà e in fondo le parole del sindaco ci hanno dato ragione. Poi ora è sdoganato, potrà presenziare a tutti gli eventi senza fare da secondo… il primo cittadino Lettieri: legittimamente fa e disfa con la propria giunta.. il materiale a disposizione è quello, in più ha i suoi compagni di partito che per sapere come va Loano fanno i banchetti.. che dire.. noi non li vediamo molto bene! 7 milioni di euro da gestire?".

"Siamo già preoccupati visto che gli asfalti tanto pubblicizzati non si vedono, Loano perde sempre più posizioni rispetto ai comuni vicini.. e siamo ancora a vedere la fine del primo lotto della passeggiata di ponente! Mancano 2 anni… meditate gente .. meditate…", concludono dall'opposizione.