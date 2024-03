ARTE Savona, avviso per selezionare candidati a tirocini extracurriculari

L’Avviso per selezionare candidati a tirocini extracurriculari finalizzato all’attivazione di tre tirocini ai sensi della “Procedura di individuazione dei tirocinanti ex DGR 1186 del 28 Dicembre 2017” come di seguito dettagliati:

- n. 1 tirocinio da svolgersi nel Servizio Amministrativo – Ufficio canoni morosità;

- n. 1 tirocinio da svolgersi nel Servizio Gestionale – Ufficio amministrazioni condomini;

- n. 1 tirocinio da svolgersi nell’ambito delle attività di segreteria a supporto dell’Amministratore Unico.

L’avviso è rivolto a diplomati e/o laureati inoccupati o disoccupati, ai quali viene data la possibilità di effettuare un’esperienza formativa all’interno degli Uffici dell'Ente, utile per il proprio curriculum e per agevolare la conoscenza diretta del mondo del lavoro – titolo di studio richiesto: possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di laurea.

Il termine per la ricezione delle domande è fissato al 26 marzo 2024. L’Avviso integrale è pubblicato sul sito di ARTE Savona www.artesv.it, nella home-page e in “Amministrazione Trasparente” - Bandi di concorso.