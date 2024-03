Anche a Savona l’icona "Maria Madre della Speranza e delle Confraternite"

Il Priorato e gli oratori delle confraternite della diocesi di Savona-Noli accoglieranno l’icona "Maria Madre della Speranza e delle Confraternite" dal 15 al 21 marzo.

Il pellegrinaggio dell'immagine sacra è iniziato a giugno dal Pontificio Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei nell'ambito del progetto "Camminando s'apre il cammino", promosso dalla Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia in preparazione al Giubileo universale della Chiesa cattolica del 2025.

L'icona è giunta in Liguria partendo dalla diocesi di La Spezia-Sarzana-Brugnato, proseguendo poi in quelle di Chiavari, Genova, Ventimiglia-Sanremo, Albenga-Imperia e, dopo la sosta in quella savonese, proseguirà per Tortona, che chiuderà il percorso nella Regione Ecclesiastica Liguria, per passare in Piemonte. La prima giornata dell'icona in diocesi sarà venerdì 15 marzo a Noli, dove resterà esposta presso l’Oratorio Sant'Anna e si svolgeranno alle ore 17:30 la Via Crucis e alle 18 la messa. Sabato 16 marzo sarà nell’Oratorio Santissima Annunziata in Spotorno, dove alle 10 si reciterà il rosario con meditazioni. Domenica 17 marzo tappa a Savona nell’Oratorio Cristo Risorto per l'esposizione durante la giornata e la celebrazione eucaristica delle 9:15.