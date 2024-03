Asl2, prestazioni aggiuntive di diagnostica per immagini disponibili già da stamattina

Come da bando assegnato la scorsa settimana, è iniziato questa mattina il caricamento nel sistema delle prestazioni aggiuntive per gli esami di diagnostica per immagini. Il sistema centrale è pronto ad accogliere le agende che il privato accreditato aggiudicatario del bando sta predisponendo al meglio perché le prestazioni siano disponibili al più presto possibile.

L'Asl2 savonese e l'Asl1 sono state comprese in un unico lotto. Per potenziare l'offerta in modo graduale e per i prossimi sei mesi è stato fatto un bando che vede l'Asl2 Savonese e l'Asl1 Imperiese in un unico lotto (per 2,3 milioni). Tra Savona e Imperia saranno a disposizione 14.326 ecografie, 12.624 raggi X, 5.684 risonanze magnetiche e 5.427 tac, tramite proroga fino al 31 dicembre 2024 tutti i contratti di natura già in essere con vari studi privati e con l'acquisto di ulteriori prestazioni.