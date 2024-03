Lutto per la Sampdoria, addio a Pietro Sabatini: aveva 77 anni

La Sampdoria piange la scomparsa di uno dei protagonisti della sua storia. All'età di 77 anni si è spento Pietro Sabatini, ex difensore e centrocampista, blucerchiato in 180 occasioni collezionando anche 5 reti.

La società lo ha ricordato così attraverso una nota ufficiale: "Nato a San Miniato, in provincia di Pisa, il 31 gennaio 1947, crebbe calcisticamente in blucerchiato, trovando i primi scampoli di spazio con i ‘grandi’ nella stagione ’65/66. Da discreto mediano, Fulvio Bernardini lo inventò terzino sinistro, ruolo in cui si impose tra i titolari della retroguardia dal ’68 al ’72. Perso il posto in squadra, nel 1974 passò al Brescia. Tornato in Liguria una volta appese le scarpe al chiodo, Sabatini allenò nelle giovanili doriane fino ad arrivare in Primavera (dal ’92/93 al ’96/97) per poi ritirarsi a gestire la locanda di famiglia a Creto, nell’entroterra genovese, da dove non ha mai smesso di seguire la sua amata Samp".