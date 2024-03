Occasione Doria, battere l'Ascoli per agguantare i playoff: al "Ferraris" in 23mila per spingere la Samp

La zona playoff dista solo 3 lunghezze, una vittoria significherebbe agguantarla permettendo inoltre di allungare sulla zona playout/retrocessione. Insomma, Sampdoria-Ascoli di questa sera (ore 20.30, arbitro Federico Dionisi dell'Aquila) per i blucerchiati è un'occasione imperdibile.

Lo sa bene mister Andrea Pirlo, che ha parlato così alla vigilia della sfida: "Con i sé e con i ma non si va da nessuna parte, abbiamo una partita importante per staccarci dalle squadre che ci stanno sotto e attaccarci a quelli che sono davanti. Oggi (ieri ndr) sono venuti tanti tifosi a salutarci, l'ambiente è positivo e questo ci deve dare una forza in più per vincere".

L'entusiasmo intorno alla squadra sarà quello delle grandi occasioni: dopo il centinaio di tifosi giunti ieri a Bogliasco per l'allenamento che ha preceduto l'impegno odierno, saranno circa 23mila i sostenitori che riempiranno il "Ferraris" per spingere la Samp alla vittoria. Merito anche dell'iniziativa voluta dal club con promozioni e offerte per donne e ragazzi.

Tornano a disposizione di Pirlo Esposito e Borini, prevedibile un loro impiego a partita in corso. Non ci sarà invece Verre: "Dopo la partita di domenica era un po' affaticato, non l'ha smaltita al massimo - ha spiegato l'allenatore doriano - veniva da tanti giorni di inattività e ha giocato domenica scorsa in un campo pesante". Al posto del numero 10 giocherà Alvarez. In difesa ancora out Piccini, nuova chance da titolare per il giovanissimo Leoni.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca; De Luca, Alvarez.

ALLENATORE: Andrea Pirlo.

ASCOLI (3-5-2): Vasquez; Bellusci, Botteghin, Mantovani; Zedadka, Falzerano, Valzania, Giovane, Celia; Rodriguez, Duris.