Ceriale, il 15 marzo doppio appuntamento con Anpi per ricordare Italo Calvino

Venerdì 15 marzo, Anpi Ceriale Sezione Felice Cascione, in collaborazione con il Comune di Ceriale, l’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Imperia ha organizzato due eventi che vedranno la partecipazione della scrittrice Daniela Cassini, del presidente di Isrecim Giovanni Rainisio e del presidente Anpi Ceriale Dino Morando.

Continua l’impegno di Anpi Ceriale nella divulgazione della memoria dei partigiani e della Liberazione, ma anche alla costante militanza antifascista e l’impegno per la difesa e l’attuazione della Costituzione.

Al mattino alle 11.30, nell’aula magna della scuola secondaria di I grado “Flli Cervi” di Ceriale si terrà l’incontro con i ragazzi.

Al pomeriggio alle 17, nella sala polivalente “Fizzotti” della Biblioteca Comunale di via 1 Maggio si terrà la presentazione del libro intitolato “Italo Calvino – Il Partigiano Santiago” di Daniela Cassini.

A cento anni dalla nascita di Italo Calvino, le autrici ricostruiscono la trama intorno all'esperienza diretta e vitale da lui vissuta nella Resistenza, che si svolse nei suoi boschi e nel suo paesaggio e che poi lo accompagnerà per sempre, come dimostra l'insieme delle sue opere. Alla lotta di Liberazione Calvino diede un contributo originale come narratore, testimone e interprete che lo eleva ai vertici della letteratura nazionale della Resistenza, con Beppe Fenoglio, Cesare Pavese, Elio Vittorini, Primo Levi e Luigi Meneghello. In questo libro antologico vengono evocate le sue parole perfette, la sua capacità di cogliere il reale e insieme la visione, nella ricerca costante del senso "di ciò che appare e scompare". Documenti, fotografie, scritti d'archivio, approfondimenti, inediti a corredo dell'opera raccontano di giovani vite, storie politiche e umane della generazione degli anni difficili, scorci di biografie che parlano di impegno per la libertà e la giustizia, per l'affermazione di una civiltà progredita dal punto di vista politico, sociale, economico, culturale.

Intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, Calvino è stato uno dei narratori italiani più importanti del secondo Novecento. Nato a Santiago di Cuba, ha vissuto a Sanremo, in Liguria, negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza. Successivamente, fu un valoroso partigiano proprio in quelle zone, l'entroterra fra Sanremo e Imperia.