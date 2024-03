L'assessore regionale Piana a Roma con il sottosegretario Molteni: "Condivise necessità e opportunità che riguardano la Liguria"

L'assessore regionale allo Sviluppo economico con delega alla Sicurezza Alessio Piana ha incontrato a Roma, presso gli uffici del Viminale, il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni.

"Un dialogo costruttivo con cui abbiamo condiviso con il sottosegretario Molteni necessità e opportunità che riguardano da vicino la Liguria - spiega l'assessore Alessio Piana - Dalla gestione dei flussi migratori, che devono certamente tendere al massimo grado di garanzia dei soccorsi umanitari, senza però che questa attività possa favorire il business nazionale e internazionale dell'immigrazione clandestina. Per arrivare al progetto 'Strade Sicure' con cui il governo si è impegnato a dotare la Liguria di 128 nuovi militari a presidio delle stazioni ferroviarie".

"Segnali di attenzione - aggiunge l'assessore Alessio Piana - che testimoniano la volontà del governo di regolarizzare l'attività di soccorso in mare e di investire in sicurezza per garantire una migliore vivibilità dei nostri territori".