Urbe, Fabrizio Antoci si ricandida per il terzo mandato: confermata in toto la squadra

Fabrizio Antoci si ricandida per il terzo mandato per la guida di Urbe. Il sindaco uscente, alla guida del comune della Val d'Orba dal 2014, ha infatti sciolto le riserve dopo una riunione con il gruppo consiliare di maggioranza che sarà confermato in toto.

"Abbiamo deciso di ricandidarci in blocco tutti e 7 i consiglieri e il sottoscritto. Abbiamo fatto un incontro per decidere insieme le eventuali candidature per i tre posti in più in lista (che sarà composta da 9-10 persone, ndr). Due li abbiamo già decisi e si tratta di un giovane e un 'anziano'. Un attuale capogruppo di minoranza si candida con noi" ha detto Antoci.