Il Sampdoria Club Luca Vialli e Bobby Gol festeggia il suo primo compleanno con Marco Lanna

Giovedì 14 marzo l'ormai ex presidente della Sampdoria Marco Lanna sarà ospite in occasione del primo compleanno del Sampdoria Club Luca Vialli e Bobby Gol: l'appuntamento è fissato presso il Bar Festival in Via Gerolamo Boccardo 6R a Genova (dietro il Palazzo della Borsa in Via XX Settembre), alle ore 17.

"Marco sarà con noi e per tutti coloro che lo desiderano, anche i non Soci, per un saluto, una foto, un autografo e noi sampdoriani gli dimostreremo, ancora una volta, il nostro grande affetto - spiegano dal club - Marco ha rappresentato la nostra Samp nel suo momento peggiore e tutti Noi ricordiamo quella notte del 30 maggio in cui, a braccia alzate, comunicò la nostra Salvezza. Una persona perbene che sarà sempre, per i tifosi, una parte importante della nostra Samp".

Per informazioni telefonare al 320.9081465 o scrivere a lucavialliebobbygol@gmail.com