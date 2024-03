Celle in lizza per il "Borgo dei Borghi", il video appello del ciclista Felline

Anche Fabio Felline, ciclista della Lidl Trek, tifa per il comune di Celle Ligure in lizza ai "Borgo dei Borghi" 2024.

"Celle è un po' la mia seconda casa, passo gran parte del mio tempo qui quando i miei programmi mi permettono di prendermi del tempo per concentrarmi in un posto sano, bello, con un clima perfetto. Infatti sono qua per un'altra settimana di allenamenti in vista dei prossimi obiettivi. Vi chiedo di votarci, siamo qualcosa di splendido e vi consiglio di venire" ha detto nel suo video appello il corridore 33enne, vincitore della classifica a punti nella Vuelta di Spagna nel 2016, il Giro dell'Appennino nel 2012 e il Trofeo Laigueglia nel 2017.

Il comune cellese potrà essere votato fino al 17 marzo sul sito www.rai.it/borgodeiborghi.