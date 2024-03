Cessione Samp, trovato l'accordo con Ferrero: Manfredi è il nuovo proprietario

Era in programma questa mattina a Milano la seconda udienza sul ricorso presentato da Gianluca Vidal, per conto dell'ex presidente Massimo Ferrero, contro la nuova proprietà della Sampdoria.

Obiettivo del ricorso era il sequestro cautelare delle azioni di Blucerchiati Spa, la società che controlla il club, ma anche del marchio del Baciccia. Eventualità che non si concretizzeranno: è stato infatti raggiunto un accordo tra le parti che entrambe hanno reputato soddisfacente. Si chiude così qui la vicenda e dunque non sarà necessaria la nuova udienza che era stata in precedenza fissata per il 28 maggio.