Finale 2024, sorpresa tra le liste: Camilla Fasciolo seguirà il progetto "Guzzi Sindaco"

Sembrano ormai essere all'ordine del giorno i colpi di scena nella campagna elettorale finalese per la scelta del prossimo Consiglio Comunale.

L'ultimo ribaltone arriva dal fronte della lista guidata da Andrea Guzzi dove si allarga il fronte di chi, dall'attuale opposizione, ha scelto di aderire al progetto presentato dall'attuale vicesindaco: Camilla Fasciolo lascia ufficialmente "Le Persone al Centro" e sarà una delle candidate della lista il cui simbolo è stato presentato proprio nelle scorse ore. Un passaggio annunciato anche dal gruppo Lega nelle scorse settimane.

A dare il benvenuto al gruppo è proprio il candidato sindaco con una nota: "Come detto da tempo la nostra idea di coalizione guarda alle idee e a fornire risposte concrete a problemi concreti - afferma Guzzi - La nostra porta è aperta a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco per il bene della nostra Comunità e del nostro territorio, spinti unicamente dai risultati che Finale Ligure merita. Il nostro gruppo predilige la forza della squadra, la forza di donne e di uomini che credono in un progetto; un progetto amministrativo credibile deve essere dinamico e privo di preconcetti".

"Camilla - continua Guzzi - ha sempre dimostrato di anteporre il risultato all'attribuzione di meriti personali, collaborando in questi cinque anni in modo costruttivo e fattivo dai banchi della minoranza, proponendo azioni amministrative migliorative rispetto all'impostazione dell'Amministrazione e soprattutto criticando sempre e solo laddove servisse veramente farlo non solo per apparire".

"Un ulteriore e importante tassello della nostra coalizione ormai pronta nelle prossime settimane ad illustrare alla Città il percorso del futuro, costruito grazie alle esperienze del recente passato ed implementato con i molti nuovi innesti necessari ad un atteso e rinnovato rilancio dell'azione amministrativa" chiosa il candidato sindaco.

A questo punto Fasciolo, per i restanti mesi di attività amministrativa, proseguirà, dopo aver formalizzato le dimissioni dal gruppo attuale nelle scorse ore, il proprio impegno politico in un "gruppo autonomo".

"Ringrazio Andrea e il laboratorio per credere in me e nella mia idea di servizio alla comunità - ha detto invece l'ormai ex capogruppo de 'Le Persone al Centro' - Un impegno di squadra, in cui le diverse idee, posizioni e provenienze sono un valore aggiunto e non un impedimento. In cui la critica sia doverosa e debba sempre essere costruttiva. In cui l’esperienza e futuro si fondono. Una linea che ho portato avanti per cinque anni e che, evidentemente, è stata capita e apprezzata".